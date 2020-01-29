Прямой эфир

Более 870 тыс. упаковок снюса изъято из незаконной продажи в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские совместно с Роспотребнадзором провели около 40 тыс. проверок в российских торговых точках, где реализовывалась некурительная никотиносодержащаяся продукция, и изъяли более 870 тыс. упаковок снюса. Об этом официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила ТАСС.

Пережевать проблему: в ЕАЭС исчезнут снюсы и их аналоги
МВД уже возбудило 13 уголовных дел за продажу такой продукции

20 января сообщалось, что московские полицейские пресекли производство никотиносодержащих смесей в одном из складских помещений в Москве. По итогам проверки правоохранительные органы изъяли 4,5 тыс. банок жевательного табака.

17 января в Минздраве заявили о первой смерти в России от некурительных никотиносодержащих смесей (снюса).

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что документов о безопасности никотиносодержащих смесей не существует.

23 декабря 2019 года Совет Федерации обратился к правительству России с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство. Члены Совфеда полагают, что запрет поможет защитить здоровье подростков.

Запрет на продажу сосательного табака (снюса) действует в России с 2016 года, но на рынке возникли его аналоги: жевательные и сосательные никотиносодержащие смеси появились из-за пробелов в законодательстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Законопроект о запрете снюса доработают в Хабаровском крае
Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тыс. единиц аналогов снюса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020