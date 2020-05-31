Дело возбудили после хищения денег на реставрацию здания музея в Якутии

В Олекминском районе Республики Саха по факту мошенничества при реставрации памятника архитектуры возбуждено уголовное дело. Решение принято по итогам прокурорской проверки.

По данным следствия, в апреле и сентябре 2019 года администрация Олекминска и одна из фирм заключили контракты на ремонтно-реставрационные работы здания музейного комплекса «Быт и уклад скопческой семьи». Работы были выполнены частично, однако муниципалитет принял их на всю сумму, уточняет ИА SakhaNews.

Стоимость реставрации составила 18 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие.

Здание музейного комплекса «Быт и уклад скопческой семьи» является памятником архитектуры. Это жилой дом XIX века, которому в 2019 году исполнилось 150 лет.