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ФАС выступила против бесплатного доступа к продуктам Microsoft для органов власти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не поддержала предложение компании Microsoft о бесплатном полугодовом доступе к своим продуктам для российских органов власти. Об этом «Известиям» заявил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Госорганы откажутся от продуктов Microsoft
Госорганы откажутся от продуктов Microsoft
В 2017-2018 годах госорганы массово перейдут на пакет отечественных программ, который по функционалу соответствует MS Office

«Поддержка должна основываться на проконкурентных принципах и не приводить к нарушению антимонопольного законодательства и монополизации товарных рынков», — сказал Голомолзин.

Если такое предложение Microsoft будет принято, это может войти в противоречие с российским законодательством в сфере импортозамещения программного обеспечения.

В пресс-службе Microsoft в России «Известиям» рассказали, что таким образом компания принимает практические меры для того, чтобы помочь государствам и общественным организациям преодолеть последствия экономического кризиса, сформировавшегося в мире на фоне пандемии коронавируса.

В конце апреля Microsoft предложила правительству РФ для работы в условиях коронавируса использовать продукты корпорации, в том числе облачные сервисы для удаленной работы и совместного доступа, решения в области медицины, кибербезопасности и прогнозной аналитики. В частности, руководство российского офиса Microsoft обратилось в Минкомсвязь с инициативой организовать для госструктур бесплатный полугодовой доступ к пакету Office 365 с Microsoft Teams. Это, по задумке компании, в том числе позволит проводить сеансы видео-конференц-связи и совместно работать с документами и бизнес-приложениями.

По данным на 2019 год, доля отечественного ПО в закупках госорганов составляла 65%, к 2024-му она должна быть доведена до 90%.

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