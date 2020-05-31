Песков рассказал о потере обоняния во время заболевания коронавирусом

Переболевший коронавирусом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о первых симптомах болезни и потере обоняния.

Коронавирус, по словам Пескова, по ощущениям можно сравнить с гриппом. Он отметил, что в день, когда заразился, занимался в спортивном зале и бегал 7 км, испытывал «прилив сил и наслаждался физическим и моральным состоянием».

На следующий день у него поднялась температура, рассказал пресс-секретарь.

«Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус... клубнику от курицы вы не сможете отличить», — отметил он в программе «Москва. Кремль. Путин», анонс которой опубликован в соцсетях.

Песков сообщил о своей госпитализации из-за коронавируса 12 мая. На следующий день в интервью он рассказал, что первые симптомы у него появились, когда он находился на самоизоляции после того, как заболел один из его коллег.

25 мая его супруга Татьяна Навка сообщила, что Пескова выписали из больницы, однако еще неделю он пробудет на карантине.

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