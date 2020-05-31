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Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с фурой под Саратовом. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона в воскресенье, 31 мая.

ДТП произошло в 1:10 (0:10 мск) на 278 км трассы Сызрань–Саратов–Волгоград в Саратовском районе. 32-летний водитель Lada Granta не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной МАЗ с полуприцепом.

Водитель легковушки и его пассажиры — 29-летняя женщина и 33-летний мужчина от полученных травм скончались на месте. Еще одна женщина, которая находилась в салоне Lada Granta, была госпитализирована.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее, в воскресенье, сообщалось о трех погибших в ДТП в Красноярском крае.

В результате съезда с дороги автомобиль «ВАЗ-2105» врезался в магазин и опрокинулся. В ДТП погибли две девушки и мужчина, еще пять человек пострадали, включая 30-летнего водителя, и были госпитализированы.

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