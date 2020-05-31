Прямой эфир

В Индии освободили из-под ареста голубя-шпиона

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Индии из-под ареста освободили голубя, подозреваемого в шпионаже в пользу Пакистана, сообщает Toronto Sun.

Птица была арестована после того, как пролетела над спорной границей между двумя странами. Полицейские обнаружили на крыльях краску, а на лапе кольцо с цифрами, которые, как предполагалось, были шифром для боевиков из региона Кашмир.

Однако выяснилось, что голубь принадлежит пакистанскому рыбаку, который живет в деревне недалеко от границы с Кашмиром.

По словам мужчины, цифры были его мобильным номером, чтобы была возможность идентифицировать голубя.

Сама птица оказалась участником соревнований голубей, которые популярны среди местных.

«Голубь был освобожден вчера (28 мая) после того, как ничего подозрительного не было найдено», —сообщил высокопоставленный сотрудник индийской полиции Шайлендра Мишра.

При этом неизвестно, полетел ли голубь домой к своему хозяину.

В ноябре прошлого года сообщалось, что белуху, которая играла в мяч с моряками южноафриканской лодки в Северном Ледовитом океане, приняли за российского шпиона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео задержания в Крыму подозреваемых в шпионаже в пользу Украины
Осужденный за шпионаж норвежец рассказал о конфликте в «Лефортово» из-за Бузовой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020