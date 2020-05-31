В Индии освободили из-под ареста голубя-шпиона

В Индии из-под ареста освободили голубя, подозреваемого в шпионаже в пользу Пакистана, сообщает Toronto Sun.

Птица была арестована после того, как пролетела над спорной границей между двумя странами. Полицейские обнаружили на крыльях краску, а на лапе кольцо с цифрами, которые, как предполагалось, были шифром для боевиков из региона Кашмир.

Однако выяснилось, что голубь принадлежит пакистанскому рыбаку, который живет в деревне недалеко от границы с Кашмиром.

По словам мужчины, цифры были его мобильным номером, чтобы была возможность идентифицировать голубя.

Сама птица оказалась участником соревнований голубей, которые популярны среди местных.

«Голубь был освобожден вчера (28 мая) после того, как ничего подозрительного не было найдено», —сообщил высокопоставленный сотрудник индийской полиции Шайлендра Мишра.

При этом неизвестно, полетел ли голубь домой к своему хозяину.

В ноябре прошлого года сообщалось, что белуху, которая играла в мяч с моряками южноафриканской лодки в Северном Ледовитом океане, приняли за российского шпиона.