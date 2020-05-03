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В Петербурге в первые дни мая родились три двойни

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Фото: официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга/gov.spb.ru
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В Санкт-Петербурге в первые дни мая родились три двойни. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщается на сайте администрации города.

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Малыши появились на свет в родильных домах № 6, 9 и 17. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов навестил мам и детей, а также поздравил родителей с прибавлением в семействах.

В администрации уточнили, что акушерская служба города приняла ряд мер для того, чтобы не допустить распространения инфекции в роддомах, не затронутых коронавирусом. Медперсонал проходит еженедельное обследование на наличие инфекции, будущие матери сдают анализы на коронавирус с 38-й недели беременности и при поступлении в роддом.

Всего за первые месяцы 2020 года в Петербурге родились 13766 детей. Из них — 223 двойни и три тройни.

В сообщении также указано, что в ближайшие дни в роддоме № 9 начнет работу первый в Петербурге психофизиопрофилактический центр подготовки к родам с бассейном.

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