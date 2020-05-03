Специалисты МЧС дали советы по дезинфекции дома

Специалисты МЧС советуют чаще мыть не только руки. После возвращения домой стоит ополоснуть горло и лицо. Особое внимание уделите глазам и носу. Обувь лучше вымыть, одежду поменять на домашнюю. Обязательно мыть руки перед каждым приемом пищи. Дополнительные рекомендации: проветривание комнат и влажная уборка.