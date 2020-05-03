Утром 3 мая в Москве индекс самоизоляции составил 4,0

3 мая в Москве индекс самоизоляции — 4,0 балла при максимальных 5. Это значит, что большинство жителей столицы остаются дома. В Санкт-Петербурге фиксируют такой же уровень — 4,0. На улицах города есть люди, но их меньше, чем до пандемии. В Казани и Волгограде средний балл составил 3,6. Лидер антирейтинга — Новосибирск с показателем 3,2.