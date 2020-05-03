За минувшие сутки в России выявили 10 633 инфицированных коронавирусом. У половины из них не было симптомов. Больше всего заболевших в Москве — 5948. По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в России зарегистрировано 134 687 инфицированных. После лечения из медучреждений выписано 16 639 пациентов. Умерли 1280 человек. Россиян просят неукоснительно соблюдать режим самоизоляции, в случае появления симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью.