Холдинг Уоррена Баффета продал все акции авиакомпаний. Стоимость реализованного пакета оценивается примерно в $4 млрд. Баффет отметил, что бизнес авиаперевозчиков серьезно пострадал из-за введенных в мире карантинных ограничений в связи с пандемией. Управляющая компания Berkshire Hathaway в первом квартале зафиксировала беспрецедентные убытки в размере под $50 млрд. Уоррен Баффет занимает пятое место в списке богатейших людей мира с состоянием $72 млрд.