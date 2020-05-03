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До +25 ожидается в Москве 3 мая

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В Москву на месяц раньше пришло лето. 3 мая воздух может прогреться до +25 °С. Это на пять градусов больше климатической нормы. Не исключено, что в воскресенье в столице пройдет первая гроза. 4 и 5 мая термометры
покажут около +21 °С.

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