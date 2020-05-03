Цветочный парк в Нидерландах запустил виртуальный 3D-тур

Цветочный парк Кёкенхоф в Нидерландах запустил виртуальный 3D-тур. Пройтись по главной цветочной аллее или свернуть на тропинку, обойти этот весенний сад в 32 га теперь может любой желающий. Специально для выставки, которая должна была стартовать 20 марта, в парке высадили 7 млн цветов. Торжественного открытия не было, церемонию отменили из-за пандемии.