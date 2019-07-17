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В Москве проходит фестиваль садов и цветов. Видео 360°

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В столичном парке искусств «Музеон» проходит VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2019 — главное событие в области ландшафтного дизайна в России. В Музеоне появятся выставочные сады, созданные лучшими ландшафтными дизайнерами. Темой этого года стал театр. Определять победителя будет авторитетное международное жюри. Впервые в истории фестиваля садовые шедевры создадут известные российские дизайнеры моды в специальном проекте «Дефиле садов». Валентин Юдашкин, Алена Ахмадуллина, Игорь Гуляев, Вячеслав Зайцев и другие известные модельеры воплотят свои смелые творческие идеи, создав изысканную коллаборацию моды и ландшафтного искусства. В рамках фестиваля Moscow Flower Show-2019 пройдёт общенациональный конкурс ландшафтного дизайна и садоводства среди школьников «Планета цветов». Участники из разных городов России представят индивидуальные и групповые проекты. В этом году ребятам предложено подготовить эскизы на тему «Мир, который я люблю».

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