Джоан Роулинг направила $1,25 млн на благотворительность

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг пожертвовала $1,25 млн на борьбу с пандемией. Пожертвование было сделано в день, когда поклонники по всему миру отмечали день битвы при Хогвартсе. Деньги пойдут на выявление инфицированных среди бездомных. В семье Джоан Роулинг трое медиков. Все они сейчас находятся в больнице и помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией.