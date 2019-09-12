Александр Овечкин стал на один день кассиром

Звезда мирового хоккея Александр Овечкин в межсезонье решил подработать. В одном из супермаркетов Ови обслужил свою жену Анастасию, разложил по полкам товар, продал пару коробок хлопьев имени себя. Сухие завтраки с изображением Александра вышли ограниченной серией.Часть доходов от продажи пойдёт в фонд борьбы с детским раком.