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Выпуск программы Никиты Михалкова сняли с эфира

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Выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которой был запланирован на субботу и воскресенье на телеканале «Россия-24», сняли с эфира. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Михалкова, которое поступило в «Известия» 2 мая.

Отмечается, что в пятницу, 1 мая вышел новый выпуск программы, в котором режиссер предлагает поговорить о том, «как может измениться мир после пандемии коронавируса, почему вокруг нового опасного вируса постоянно возникают конспирологические теории и спекуляции».

Как отмечает ТАСС, после этого руководство ВГТРК сообщило Михалкову, что 2 и 3 мая повторов выпуска не будет, «то есть передача снята с эфира».

Пресс-служба ВГТРК не ответила на запрос агентства.

В декабре 2015 года ВГТРК уже снимала с эфира 38-й выпуск «Бесогон ТВ». Его должны были показать 12 декабря. Еще один выпуск сняли с эфира и в мае 2018 года.

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