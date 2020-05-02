На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста

Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове, после того как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин. Об этом сообщается 2 мая на сайте Национального союза журналистов Украины со ссылкой на публикацию пострадавшего на его странице в Facebook.

«Национальный союз журналистов Украины осуждает избиение журналиста, который освещал общественно важную тему нарушения установленных государством противоэпидемических требований, и призывает Национальную полицию адекватно отреагировать на инцидент», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 1 мая на парковке возле станции метро «Научная». Отмечается, что Кныш прикрепил к публикации фотографии со следами побоев и видео с места происшествия.

На кадрах, размещенных в соцсети, видно, как Кныш представляется журналистом и задает молодежи вопросы о нарушении ими режима самоизоляции. Кто-то из них оправдывается, другие начинают оскорблять сотрудника прессы.

После съемки сюжета Кныш вызвал полицию, чтобы та отреагировала на нарушения. Однако патрульные, которые приехали на место инцидента, заявили об отсутствии оснований для воздействия на граждан на парковке. Журналист попытался убедить силовиков отреагировать на происходящее, но они уехали, так ничего и не сделав.

После того, как патрульные уехали, молодежь у метро напала на Кныша и избила его. Злоумышленники отобрали у него телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами.

По факту нападения пострадавший вызвал полицию и поехал в больницу снимать побои. Также он опубликовал фрагмент видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано его избиение, и видно злоумышленника, который забрал рюкзак. Телефон тот выбросил по дороге.

Союз журналистов отмечает, что с момента объявления карантина на Украине зафиксировано избиение журналистов, в основном съемочных групп телеканалов, в Киеве, во Львовской и Хмельницкой областях.

На фоне пандемии коронавируса правительство Украины ввело с 12 марта общенациональный карантин сроком на месяц, позже его продлили до 11 мая. 22 апреля в стране ввели электронный контроль соблюдения режима самоизоляции гражданами с помощью приложения вместо обязательной обсервации.

По данным сайта Worldometer на 2 мая, число случаев коронавируса на Украине достигло 11 411.