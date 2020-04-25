В Раде посоветовали украинцам страховать свою жизнь на фоне COVID-19

Украинским мужчинам посоветовали застраховать свои жизни, чтобы в случае смерти от COVID-19 обеспечить свои семьи. С таким предложением в эфире телеканала NewsOne к ним обратился депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук.

Депутат предупредил украинцев о грядущем очень тяжелом финансовом положении. И посоветовал откладывать больше, чем тратить и больше думать о собственной защите.

«Я скажу сейчас циничную вещь, но мы, мужчины, кормильцы семей должны подумать тоже про страхование собственной жизни, если мы хотим в случае опасности понимать, что семья будет иметь на что жить», — добавил он.

22 апреля кабинет министров Украины из-за коронавируса продлил до 11 мая карантин, который действовал в стране до 24 апреля. В этот же день в стране ввели электронный контроль соблюдения самоизоляции гражданами с помощью приложения вместо обязательной обсервации.

18 апреля президент страны Владимир Зеленский подписал указ о создании на Украине фонда борьбы с коронавирусом. На финансирование выделили порядка $2,3 млрд. Средства пойдут на приоритетные направления для противодействия распространению инфекции.

По данным портала Worldometr на 24 апреля число заразившихся коронавирусом на Украине составило 7647 человек, скончались - 193, выздоровели - 601.