В Испании и Андорре пройдет «Бессмертный полк онлайн»

В Испании и Андорре пройдёт «Бессмертный полк онлайн». О мемориальной акции объявили на сайте проекта «Лента памяти». Отправить истории и фото героев на портал могут все желающие. Из полученных материалов будет создан фильм. Трансляция состоится 9 и 10 мая в соцсетях.