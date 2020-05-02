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Послы РФ и Белоруссии возложили цветы в Берлине

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Послы России и Белоруссии в Германии вместе с бургомистром Берлина возложили цветы по случаю 75-летия капитуляции войск вермахта, оборонявших столицу. Церемония прошла возле дома, где 2 мая 1945 года генерал Вейдлинг подписал приказ о капитуляции гарнизона.

Посол Украины в Берлине отказался от возложения цветов. Причиной отказа он обозначил присутствие на церемонии российского посла. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что решение украинского дипломата должно остаться на «его совести». Из-за пандемии мероприятие посетили несколько десятков людей, которые старались соблюдать социальную дистанцию. Мюллер отметил, что события 75-летней давности стали важным шагом к окончанию войны.

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