Послы РФ и Белоруссии возложили цветы в Берлине

Послы России и Белоруссии в Германии вместе с бургомистром Берлина возложили цветы по случаю 75-летия капитуляции войск вермахта, оборонявших столицу. Церемония прошла возле дома, где 2 мая 1945 года генерал Вейдлинг подписал приказ о капитуляции гарнизона.

Посол Украины в Берлине отказался от возложения цветов. Причиной отказа он обозначил присутствие на церемонии российского посла. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что решение украинского дипломата должно остаться на «его совести». Из-за пандемии мероприятие посетили несколько десятков людей, которые старались соблюдать социальную дистанцию. Мюллер отметил, что события 75-летней давности стали важным шагом к окончанию войны.