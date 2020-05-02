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Глава МВД Молдавии самоизолировался из-за заражения коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Родион Прока
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Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку написал на своей странице в Facebook 2 мая, что его тест на коронавирус оказался положительным, и он находится дома в условиях самоизоляции.

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«Моя госпитализация не была необходима», — написал он, уточнив, что его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

По словам Войку, болезнь «никак не влияет» на деятельность ведомства, «все процессы под контролем».

По данным молдавского министерства здравоохранения, труда и социальной защиты на 2 мая, в стране зарегистрировано 3980 случаев коронавируса. За весь период эпидемии насчитывается 124 летальных исхода, 1334 пациента — вылечились.

С 17 марта в Молдавии ввели режим чрезвычайного положения, который будет действовать в течение 60 дней. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами и закрыла границы. Также в стране запретили массовые культурные и религиозные мероприятия, отменили занятия в учебных заведениях.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре. По данным Worldometer на 2 мая, в 212 странах мира заразились более 3,4 млн человек.

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