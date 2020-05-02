Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 мая

До 17 градусов тепла и переменная облачность ожидаются в Москве в субботу, 2 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, осадков не будет. Температура воздуха составит от +15 до +17 градусов. В ночь на воскресенье ожидается до +8 и небольшой дождь.

Ветер восточного направлений 7–12 м/с.

В Подмосковье столбики термометров покажут от +12 до +17. Ночью до пяти градусов тепла.

Накануне заммэра Москвы по вопросам городского хозяйства Петр Бирюков отметил, что в начале мая в столице ожидается потепление, и рассказал, когда стоит ждать отключения отопления.