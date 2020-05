Умер один из основоположников афробита Тони Аллен

В Париже на 80-м году жизни скончался нигерийский барабанщик Тони Аллен, известный как один из основоположников афробита. Об этом 1 мая CNN сообщил менеджер музыканта Эрик Троссет.

По его словам, Аллен накануне был госпитализирован в госпиталь Помпиду из-за аневризмы брюшной аорты.

Аллен начал играть на барабанах, когда ему было 18 лет. В конце 1960-х музыкант и политический активист Фела Кути пригласил его в своей коллектив Afrika '70, впоследствии они оба станут пионерами афробита — жанра, сочетающего африканские ритмы со звучанием джаза и фанка.

Позже Тони основал собственную группу No Discrimination, а затем и вовсе иммигрировал во Францию. За свою карьеру он успел поработать с певицей Шарлоттой Генсбур, Zap Mama, басистом Фли из Red Hot Chili Peppers, малийской исполнительницей Уму Сангаре.

Последнее время выступал в составе группы The Good, the Bad & the Queen с вокалистом Blur и Gorillaz Деймоном Албарном.