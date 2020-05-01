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ФАС и прокуратура пресекли завышение цен на маски в 10 раз

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Фото: ТАСС/Анна Майорова
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с прокуратурой пресекла попытку десятикратного завышения цен на медицинские маски. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте службы в пятницу, 1 мая.

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Оптовому продавцу фармацевтическими товарами ООО «ВИТТА компани» выдали предостережение, при неисполнении которого компании грозит административная ответственность.

Обращение о факте необоснованного завышения цен на маски направили в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции в подмосковное Управление МВД для привлечения виновных к уголовной ответственности.

В рамках ежедневного мониторинга цен подмосковная прокуратура и Московское областное управление ФАС России установили, что указанная компания с декабря 2019 года по февраль 2020 года закупила трехслойные защитные маски у производителя по 7,29 рубля за одну штуку. При продаже «ВИТТА компани» завысила цену до 957%.

После того, как в феврале СМИ сообщили о росте оптовых цен на медицинские маски в России в несколько раз и о перебоях с товаром в аптеках, Росздравнадзор запустил «горячую линию», куда можно пожаловаться на завышение цен в аптеках.

Кроме того, после обнаружения ФАС сокращения запасов масок у оптовиков, служба пригрозила штрафом до 15% от выручки продавцам и производителям при выявлении картельного сговора или злоупотребления доминирующим положением.

В начале апреля российское правительство установило ограничения на продажу масок и перчаток. На каждом этапе продаж их стоимость может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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