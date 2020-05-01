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В Испании задержали находящегося в розыске бывшего депутата Госдумы

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Jordi Boixareu
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Гражданская Гвардия Испании задержала бывшего депутата Государственной думы. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщили испанские правоохранительные органы.

Имя задержанного не приводится, он разыскивался по линии Интерпола, говорится в сообщении службы, опубликованном на ее странице в Twitter. Мужчина подозревается в растрате бюджетных средств.

Арестовали бывшего парламентария в приморской провинции Аликанте, где он вел комфортный образ жизни, уточнили в Гражданской гвардии.

На размещенных в Сети кадрах испанские правоохранители показали процедуру задержания и осмотра россиянина.

По данным местного издания El Mundo, задержанный — Андрей Мурга, бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края. Он занимал эту должность с 2013 по 2018 год.

Летом 2019 года бывшего депутата Госдумы объявили в международный розыск. Испанские правоохранители получили российский ордер на арест Мурги.

Гражданская Гвардия установила, что разыскиваемый россиянин обоновался небольшом городке в Альта-Марина в Аликанте, где занимался инвестициями в недвижимость.

В феврале 2019 года в Белоруссии задержали в национальном аэропорту Минск россиянина Бадри Аданаи, которого разыскивал Интерпол. Он был заочно осужден судом Франции к 10 годам лишения свободы за легализацию преступных доходов и совершение преступлений в составе организованной группы.

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