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Скончался вице-премьер Крыма Павел Королев

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Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев скончался утром в пятницу, 1 мая. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Сегодня ушел из жизни заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Эдуардович Королев. Это большая потеря для всех нас», — цитирует его пресс-служба.

Аксенов рассказал, что Королев приехал в республику из Москвы и показал себя как профессионал «высочайшего уровня», а также опытный управленец.

«Он пользовался заслуженным уважением коллег и много сделал для Крыма. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Павла Эдуардовича, скорблю вместе с вами»,— сказал Аксенов.

Причина смерти не уточняется.

Королев родился в Москве в 1960 году, окончил финансово-экономический институт. С 1996 по 2002 год возглавлял представительство Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России в Германии, впоследствии работал в московском Центре международного сотрудничества правительства Москвы.

С 2012 года занимал должность заместителя министра экономического развития России, курировал вопросы земельных отношений и гражданского оборота недвижимого имущества.

В 2016 году был назначен на пост заместителя председателя совета министров РК в декабре 2016 года, в 2019 году был переназначен на эту же должность.

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