Названы сроки сборки первой «Ангары-А5М» для пилотируемых рейсов

Сборка первого летного образца новой российской ракеты-носителя «Ангара-А5М» для запуска пилотируемого корабля «Орел» начнется с 2023 года. Об этом в пятницу, 1 мая, рассказал генеральный директор Центра им. М.В. Хруничева Алексей Варочко.

«С учетом цикла ее изготовления сборку летного образца мы должны начать в начале 2023 года», — цитирует его ТАСС. По словам специалиста, «Ангара» получит модернизированный двигатель с увеличенной тягой и возможностью работы в нефорсированном режиме. Это обеспечит дополнительную надежность носителя и безопасность экипажа.

На новой ракете установят дополнительную аппаратуру, защищающую от нештатных ситуаций и обеспечивающую спасение экипажа в случае угрозы жизни.

31 января «Роскосмос» и «Минобороны» согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М». Они утвердили как облик, так и параметры ракеты-носителя. Ожидается, что она появится в 2024 году.

29 января СМИ сообщили о планах уничтожить «Ангару-А5» во время испытаний. Сделать это собираются для того, чтобы проверить системы аварийного спасения российского пилотируемого корабля «Орел».