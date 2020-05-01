В Калифорнии закрыли пляжи и парки из-за коронавируса
На Калифорнийских пляжах негде раскрыть шезлонг: из-за теплой погоды жители штата провели выходные, загорая и занимаясь серфингом. Массовое нарушение режима самоизоляции заставило губернатора штата пойти на крайние меры: он распорядился закрыть все пляжи и парковые зоны.
На Калифорнийских пляжах негде раскрыть шезлонг: из-за теплой погоды жители штата провели выходные, загорая и занимаясь серфингом. Массовое нарушение режима самоизоляции заставило губернатора штата пойти на крайние меры: он распорядился закрыть все пляжи и парковые зоны.