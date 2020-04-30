ФАС призвала прекратить рекламу препарата «Аллкон-Альфа» против COVID-19

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) требует от производителя препарата «Аллкон-Альфа» перестать распространять информацию о его эффективности в лечении COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг, 30 апреля.

Как установило УФАС России по Москве , фирма ООО «Бренд-Фарм» разместила на сайте allokin.ru письмо ООО «АЛВИЛС», адресованное медицинским организациям, но доступное всем посетителям сайта. В нем говорилось, что «Аллокин-альфа» должен сократить сроки вывода коронавируса из клеток крови и предупредить развитие состояний, угрожающих жизни. В тексте говорилось о положительных результатах лечения этим средством в профилактике заболеваемости среди медработников.

Однако эффективность препарата не подтверждена ни клиническими испытаниями, ни информацией в инструкции по применению.

Описание лекарства, его состав и указание воздействия на организм человека «не могут служить основанием для однозначного вывода об эффективности препарата» для лечения коронавирусной инфекции, отмечают в антимонопольной службе.

«Действия ООО «Бренд-Фарм» и ООО «Алвилс» могут вводить граждан в заблуждение о положительных результатах при лечении заболевших COVID-19, а также находящихся в контакте с пациентами с COVID-19, с помощью препарата «Аллокин-альфа», — отмечается в сообщении ФАС.

На основании этого антимонопольный орган выдал компаниям предупреждение о необходимости прекратить действия, содержащие признаки недобросовестной конкуренции — распространение неподтвержденных сведений.

В случае неисполнения предупреждения в установленный срок против указанных компаний возбудят антимонопольное дело. При подтверждении акта недобросовестной конкуренции компаниям грозит административная ответственность в виде штрафа до 500 тыс. рублей.

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