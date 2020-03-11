Прямой эфир
Сюжет:

ФАС признала рекламу «Арбидола» выходящей за рамки инструкции

0
Фото: ТАСС/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Реклама «Арбидола», который был заявлен производителем как средство для лечения пневмонии COVID-19, выходит за пределы инструкции препарата. Такой вывод сделала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по результатам рассмотрения дела о рекламе «Арбидола» 10 марта.

Смена прописки: коронавирус затихает в Китае и лютует в Италии
Пока Ухань начинает возвращаться к нормальной жизни, целую страну в Европе закрывают на тотальный карантин

Таким образом, ФАС применила в отношении препарата п. 6 ст. 24 ФЗ «О рекламе», однако в то же время сняла обвинения в недостоверности информации, указанной в рекламном ролике.

В комиссии ФАС объяснили это решение тем, что, хотя в инструкции препарата указана его активность в отношении коронавируса, ассоциированного с ТОРС (тяжелый острый респираторный синдром, англ. SARS — Severe Acute Respiratory Syndrome), к моменту выхода рекламного ролика 26 января официальное название пневмонии COVID- 2019 в инструкции к «Арбидолу» отсутствовало.

Расследование по делу о рекламе «Арбидола» как средства от коронавируса Федеральная антимонопольная служба начала 25 февраля. Из рекламы, распространявшейся в эфире радиостанций «Радио 7 на семи холмах», «Ретро FM», «Европа Плюс» и «Авторадио», следовало, что «Арбидол» обладает терапевтической эффективностью против коронавируса COVID-2019. При этом, по данным ФАС, специфических лекарств для лечения коронавируса не существует.

Эпидемия тяжелой пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

11 марта ученые предположили, что заболевание может переходить из активной формы в хроническую. Эта гипотеза основана на данных о случаях повторного заражения, которые фиксировали в Китае в последние несколько месяцев.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, по всему миру подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4290 человек. О случаях заражения сообщили 113 стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Директор школы в Бутово объяснил очередь из учеников на входе
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020