COVID-19 превращается в ключевой элемент американо-китайских отношений. США прямо называют КНР причиной эпидемии нового коронавируса. Еще месяц назад подобные обвинения казались пустой политической риторикой. Сегодня они обретают качественно иной смысл и формируют глубокую и необратимую воронку, втягивающую в себя всё более широкий круг проблем и процессов. Скорость развития конфронтации становится более высокой. Погасить ее инерцию будет крайне сложно.

Ключевым ее драйвером становится избирательная кампания в США. Вопрос о наказании Китая за COVID-19 будет одним из ключевых. Республиканцы уже попытались перехватить инициативу. Сенатор от Техаса Тед Круз выдвинул первый законопроект о санкциях против КНР «Акт о противодействии медицинской цензуре и утаиванию информации в Китае 2020 года».

Прохождение законопроекта до статуса закона — сложный и зачастую длительный процесс. В случае его принятия документ будет обязывать президента США выявить круг лиц, которые препятствовали распространению информации или цензурировали ее, а также наказывали граждан КНР за распространение сведений, включая данные эпидемиологического характера. Такой список президент обязан обновлять не реже одного раза в год. Против его фигурантов должны будут вводиться блокирующие санкции, то есть гражданам и организациям из США запретят любые экономические транзакции с ними. Попросту говоря, эти лица войдут в черный список американского минфина (SDN-List). Против них также предполагаются визовые ограничения.

Антикитайская тематика становится всё более выраженной и на уровне предвыборной риторики. Судя по одному из недавних документов, подготовленному для республиканцев консалтинговой компанией O’Donnell and Associates, ключевой линией партии может стать жесткая критика Китая, призыв к санкциям, а также претензии к демократам за избыточно мягкий подход к КНР. Никки Хейли — член Республиканской партии, которая до 2018 года была постпредом США при ООН, — запустила кампанию по сбору подписей под крайне жесткими лозунгами против Китая. Петиция призывает конгресс к серьезным мерам по противодействию «коммунистическому правительству» КНР. Своих соратников по партии на словах поддерживает и президент США Дональд Трамп, выступавший с критикой как Китая, так и Всемирной организации здравоохранения.

По всей видимости, демократам не останется ничего другого, кроме как поддержать жесткую линию. Они будут критиковать республиканцев за неготовность США к эпидемии, а также за подрыв усилий по расширению доступности здравоохранения для граждан. Возможно, эпидемия в Америке прошла бы более мягко, имей незащищенные слои населения больший доступ к медицинским услугам. Но в антикитайской риторике демократам нет смысла противодействовать напору республиканцев. Поэтому атака на КНР, скорее всего, будет носить двухпартийный характер.

Интересно, что обвинения в адрес КНР сразу приобрели яркую идеологическую окраску. Практически во всех обличительных речах или документах подчеркивается, что Китай — коммунистическое государство. Противостояние по отдельной проблеме сразу же выводится на уровень конфликта идентичностей — «Мы-они». Мы — честное, демократическое и открытое общество, ставшее жертвой «их» политики манипуляций и обмана, производных от коммунизма и авторитарного режима. Клише времен холодной войны быстро извлекаются из архивов. Правда, теперь на месте СССР — Китай.

В развернутом и формализованном виде претензии к нему собраны в недавнем судебном иске штата Миссури. Истец — генеральный прокурор штата — Эрик Шмитт. Ответчиков несколько. Во-первых, Китай как таковой. Во-вторых, Компартия КНР, ряд министерств и ведомств, правительства провинции Хубэй и города Ухань, Китайская академия наук и Институт вирусологии в Ухане. Суть иска состоит в том, что в результате ряда преднамеренных действий или бездействий ответчиков вирус COVID-19 проник в Миссури и тем самым привел к гибели и заболеванию больших масс людей и многомиллиардному экономическому ущербу. Ту же формулировку можно при желании подставить в иск любого другого штата.

К ключевым претензиям истца относятся следующие: во-первых, правительство КНР задержало информацию о вирусе на несколько недель, хотя должно было сообщить о ней в течение 24 часов, во-вторых, Китай предпринял карантинные меры с опозданием, что стало причиной распространения инфекции внутри КНР и за пределами страны. Кроме того, правительственные структуры попытались скрыть корректную информацию и оказывали давление на врачей, которые предупреждали об опасности, в том числе через контроль социальных сетей. Далее Китай ограничил поставки за рубеж необходимого защитного оборудования, накапливая его у себя, в том числе с целью коммерческой выгоды, а американские компании в КНР, которые производят такое оборудование, были фактически национализированы. И наконец, китайское правительство, Компартия и другие ответчики действовали преднамеренно и систематически.

Практически все претензии строятся на открытых данных американской прессы и телевидения — New York Times, The Wall Street Journal, Fox News, CNN. В иске практически нет прямых свидетельств врачей, экспертов и других специалистов, данных статистики либо они передаются через статьи в СМИ, которые сами по себе могут быть тенденциозными. В других случаях претензии сопровождаются формулировкой on information and belief. Она подразумевает, что высказываемое мнение базируется на вторичных источниках, которые истцом считаются верными (но не обязательно являются таковыми) и используются для страховки от встречных обвинений в лжесвидетельстве. Иными словами, фактическая база иска весьма размыта — это личные убеждения истца, основанные на данных из вторичных источников или тех сведений, которые он считает правильными.

Иск Миссури — своего рода квинтэссенция претензий США к КНР. Скорее всего, подобные иски будут поданы и другими штатами и уже подавались отдельными гражданами и организациями. Большой вопрос, какие именно доказательства им удастся собрать помимо публикаций в СМИ и вторичных источников.

Юридическое будущее исков против Китая, судя по всему, туманно. Однако совершенно ясно, что набор претензий против КНР будет активно раскручиваться политиками, официальными лицами и СМИ. А им в отличие от судов не нужны жесткие доказательства. Вполне хватит мнений и газетных публикаций.

Опасность такого развития ситуации состоит в обострении более широкого набора американо-китайских противоречий, которые накапливались в последние годы. COVID-19 может неожиданно быстро и нелинейно ускорить их концентрацию. На горизонте замаячила перспектива новой холодной войны и очередного «крестового похода».

Автор — программный директор клуба «Валдай»

