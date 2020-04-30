В безопасности Tesla обнаружены новые уязвимости

Обнаружены новые уязвимости в безопасности электрокара Tesla. Автопилот может неожиданно перестать распознавать светофоры. Машина иногда тормозит даже на зеленый свет или резко замедляется до 10 км/час. На тест-драйве Tesla едва не спровоцировала аварию. Кроме того, она не всегда верно распознает перекрестки и разметку — особенно если краска на дороге потускнела. Компания предупреждает: за работой автопилота стоит следить, есть риск, что в нужный момент машина вообще не остановится.