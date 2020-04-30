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Тренер сборной СССР вошел в список лучших в истории футбола

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Фото: ТАСС/Игорь Уткин
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Бывший тренер сборной СССР и киевского «Динамо» Валерий Лобановский вошел в список лучших в истории футбола по версии британского журнала Four Four Two. Рейтинг опубликован 28 апреля.

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Согласно изданию, лучшим тренером в истории футбола является шотландец Алекс Фергюсон: он тренировал «Манчестер Юнайтед» на протяжении 26 лет и за это время 13 раз команда побеждала в английской премьер-лиге, дважды выигрывала финал Лиги чемпионов.

На втором месте оказался голландец Ринус Михелс, который завоевал три Кубка чемпионов с командой «Аякс» и был автором концепции «тотального футбола», передает «РИА Новости».

Третье место журнал отдал игроку «Аякса» и сборной Голландии Йохану Круиффу. Он считается тренером, предвосхитившим появление «позиционной игры» (juego de posicion), а также повлиявшим на создание ФК «Барселона».

Лобановский с советской сборной достигал финала Евро-1988, с «Динамо» он дважды выигрывал Кубок обладателей кубков, один раз — Суперкубок Европы и еще восемь раз побеждал в чемпионате СССР.

Валерий Лобановский на протяжении многих лет был наставником киевского «Динамо», трижды — наставником сборной СССР, в 2000–2001 годах был главным тренером сборной Украины.

Лобановский вошел в списки лучших тренеров в истории футбола по версиям изданий France Football, World Soccer, The Times, а в 2017 году УЕФА включила его в список десяти величайших европейских тренеров с момента основания ассоциации.

Он также награжден советскими орденами «Знак почета» и Трудового Красного Знамени, а также посмертно был признан Героем Украины.

Лобановский скончался в 2002 году от инсульта. На церемонию прощания с тренером, в частности, прибыли на тот момент президент Украины Леонид Кучма, премьер-министр страны Анатолий Кинах, первый вице-спикер Верховной рады Виктор Медведчук и другие.

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