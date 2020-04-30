Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
Общество
Песков допустил возможность прямой материальной помощи россиянам
Мир
Трамп рассказывал Путину о катастрофе с COVID-19 в Нью-Йорке
Политика
Песков не стал прогнозировать срок запуска международных авиаперелетов
Культура
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Общество
Жителей Петербурга с 30 апреля призвали носить маски

На мастер-классе парка Горького научат рисовать акварелью звездное небо

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участники мастер-класса, который проведет онлайн парк Горького, научатся рисовать акварелью звездное небо над лесом. Об этом 29 апреля сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

По словам представителей парка, мастер-класс будет организован совместно с арт-студией «НЕМалевич», запланирована целая серия таких мероприятий.

«На первом занятии вместе с художницей-акварелистом Анастасией Емельяновой вы научитесь рисовать волшебное звездное небо над лесом с помощью акварели», — приводит агентство городских новостей «Москва» текст сообщения.

Для участия в мастер-классе понадобятся акварельные краски, кисть, планшет или любая не пропускающая влагу поверхность. Занятие пройдет на официальной странице парка во «ВКонтакте».

13 апреля сообщалось, что онлайн-программы для москвичей на период самоизоляции подготовили 17 парков Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Павильон МЦД запустит онлайн-экскурсии на своей странице в Instagram
Музей Дали в Каталонии запустил обновленную виртуальную экскурсию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020