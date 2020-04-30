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Названы самые убыточные фильмы 2019 года

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Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
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Блокбастер «Люди Икс: темный Феникс» возглавил антирейтинг самых убыточных фильмов 2019 года. Об этом сообщил портал Deadline.

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В последнюю часть супергеройской франшизы вложили $200 млн, но после ее выпуска создатели остались в минусе на $133 млн. В прокате лента собрала $252 млн, что стало худшим результатом за всю историю франшизы X-Men.

Вторая строчка досталась фильму «Терминатор: Темные судьбы». Попытка вернуть к жизни популярную франшизу 1980-х годов обернулась продюсерам расходами в $122 млн, пишет «Федеральное агентство новостей».

На третьем месте оказался мюзикл «Кошки». Зрители остались разочарованы киноадаптацией из-за неестественных анимационных моделей героев. Убыток составил $113 млн, пишет телеканал «360».

В пятерку худших также вошли «Гемини» с Уиллом Смитом и мультфильм «Потерянное звено». Они принесли убытки в $111 млн и $101 млн соответственно, пишет «Газета.ру».

Составители рейтинга при анализе учитывали все расходы, включая производство, гонорары артистам, продвижение и прочие факторы.

27 апреля эксперты назвали самые прибыльные фильмы 2019 года. Лидером стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн. Второе место в рейтинге занял мультфильм «Холодное сердце – 2», собравший $599 млн. На третьей строчке с $580 млн оказалась картина «Король Лев».

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