Номер с балконом: как проходит ярмарка в Севилье

Один из главных весенних праздников в Севилье — ежегодная апрельская ярмарка — проходит в этом году в непривычном режиме. Как и вся Испания, занявшая в апреле второе место в мире по числу зараженных коронавирусом, столица Андалусии села на карантин. Тем не менее все атрибуты праздника сохранены, торжества продолжаются. Как веселятся настоящие севильцы — в фотогалерее «Известий»