Номер с балконом: как проходит ярмарка в Севилье

Один из главных весенних праздников в Севилье — ежегодная апрельская ярмарка — проходит в этом году в непривычном режиме. Как и вся Испания, занявшая в апреле второе место в мире по числу зараженных коронавирусом, столица Андалусии села на карантин. Тем не менее все атрибуты праздника сохранены, торжества продолжаются. Как веселятся настоящие севильцы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/NurPhoto/A. Ware
Первая масштабная ярмарка прошла 18 апреля 1847 года в парке Прадо-де-Сан-Себастьян при поддержке королевы Изабеллы II. Со временем из мероприятия по покупке и продаже скота она превратилось в одно из главных праздничных событий года
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Фото: Getty Images/NurPhoto/A. Ware
Народные гулянья обычно открываются парадом Пасео-де-Кабальос — запряженные лошадьми экипажи и всадники проходят по городским улицам
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Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo
В полдень горожане собираются на арене Пласа-де-Торос, где происходит коррида
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Oscar J. Barroso
В этом году все атрибуты праздника остались неизменны: традиционные платья в горох, высокие прически, цветки в волосах, херес, гитары и севильяна, исполняемая прямо на балконах
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Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo
Во время праздника на берегу реки Гвадалквивир обычно появляются касеты — красочные ярмарочные балаганы с оригинальными названиями. Каждая из них принадлежит какой-то организации, партии, богатой семье или просто сообществу друзей. В них разворачивается основное веселье — танцы, песни, застолья
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Фото: Getty Images/Niccolo Guasti
В этом году у каждой семьи появилась своя личная касета — празднично украшенный балкон. Эта получила название Los Abalconaos, что можно перевести как «Обалконенные»
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Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo
Народные гулянья продолжаются всю ярмарочную неделю, днем на улицах и площадях, с 9 вечера и до 7 утра — в касетах
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Фото: Getty Images/NurPhoto/A. Ware
Главное преимущество касеты-2020 в том, что наутро из нее не надо добираться до дома, чтобы хоть немного передохнуть
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Фото: Getty Images/NurPhoto/A. Ware
В собственной касете можно гулять, есть и пить круглосуточно, а близкие и соседи всегда рядом
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