Хабиров заявил об изменениях в обществе после пандемии

В рамках международной пленарной сессии делегаты Первого международного онлайн-форума «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии», который проходит 28 апреля в Уфе, обсудили главные проблемы, с которыми столкнулся мир в связи с пандемией COVID-19, а также пути выхода из глобального экономического кризиса. Модератором встречи выступила телеведущая Ксения Собчак.

В работе пленарной сессии приняли участие ведущие российские и мировые эксперты, политики, экономисты и общественники. Так, на онлайн-встрече выступили кинорежиссер Люк Бессон, эссеист, писатель, статистик, трейдер и риск-менеджер Нассим Талеб, физик-теоретик, активный популяризатор науки, футурист Митио Каку, экс-министр иностранных дел Италии, ведущий эксперт по геополитическим вопросам, писатель, основатель и генеральный директор консалтинговой компании FutureMap Параг Ханна, президент Института Евразийских Исследований Франко Фраттини, бывший премьер-министр Швеции Фредрик Рейнфельдт, министр финансов Никарагуа Иван Акоста, спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам отношений с Россией Лауреано Факундо Ортега Мурильо, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, первый заместитель премьер-министра Республики Башкортостан Андрей Назаров, а также глава республики Башкортостан Радий Хабиров.

Известный режиссер Люк Бессон, выступая с виртуальной сцены, отметил, что как художник не может внести вклад для изменений в мире, предпочитая заботиться о настоящем.

«Сейчас же мы живем не в фильме, и все происходит с нами реально. Сегодняшние события — это посыл о том, что надо изменить свое видение, осознать, что мы делаем неправильно. Нам необходимо задуматься о будущем. В последнее время ввиду сложившейся ситуации в некоторых странах имеется проблема с нехваткой продовольствия, и в это непростое время нам необходимо сплотиться. Мой посыл ко всем от 20 до 80 лет заключается в том, что надо быть лучше, чем прошлое поколение. Только тогда мы сможем называться обществом! Нам также надо поддержать молодежь. У них должно все получиться, у них есть энергия и драйв», — отметил Бессон.

Нассим Талеб в своем выступлении, напротив, обратился к прошлому. Он указал на ошибки, которые допустили многие страны в начале распространения эпидемии.

«Нужно было оповещать население об угрозе сразу, это могло предотвратить много смертельных случаев. Но этого сделано не было. В итоге потребовалось три месяца, чтобы понять, какие меры необходимо предпринять, при этом до сих пор непонятны процессы распространения вируса, его природа. И сейчас мы платим за это запоздавшее знание. Это даже не пандемия, все было достаточно предсказуемо, это несвоевременная реакция на события», — сказал он.

Футурист Митио Каку сравнил текущую ситуацию в мире с Великой депрессией. И, заглядывая в будущее, предрек, что в борьбе с инфекцией человечеству помогут новейшие технологии.

«Мы сможем справиться с коронавирусом, используя искусственный интеллект, а также различные технологии. Это поможет анализировать имеющуюся информацию. Было бы хорошо разработать систему раннего оповещения. Кроме того, искусственный интеллект можно соединить с биотехнологиями. Например, можно взглянуть на проблему с раком. Мы можем проводить анализы, по которым можно определить, что у человека есть рак, установив специальные устройства в ваннах, что может помочь определить болезнь у человека за десять лет».

Технологии будущего позволят выявлять инфекцию за считанные минуты, отмечает Каку. Однако для этого людям придется пожертвовать некоторыми конфиденциальными данными.

«В будущем при посадке в самолеты можно будет проходить проверку на коронавирус, и эта проверка будет проходить очень быстро, путем анализа слюны буквально за пять минут. Похожая ситуация с коронавирусом может произойти и в будущем, и именно для этого нам необходимо использовать искусственный интеллект. Только применение технологий позволит нам предотвратить распространение заболеваний прежде, чем люди заболеют. Но для этого нам придется раскрыть некоторые свои личные данные», — добавил эксперт.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, говоря о будущем, заявил, что после пандемии человечество уже не будет прежним и это требует от политиков и ученых представить новые принципы управления современным обществом.

«Давайте попробуем ответить на вопрос, каким будет мир после пандемии коронавируса. Можно многое предполагать, но я совершенно точно для себя считаю, что после пандемии мы должны предложить новые принципы управления современным обществом. Потому что после пандемии мы будем видеть перед собой другое человеческое общество, которое, конечно же, очень информировано, и после пандемии станет, на мой взгляд, более рефлективным на некомпетентность и бездушие своих правительств», — отметил Хабиров.

Глава республики также заявил о важности обеспечения устойчивости государства в кризисных условиях. В частности, государство должно уметь обеспечить информационную безопасность.

«Сегодня мы четко видим, что наше общество очень испугалось невидимой угрозы и неадекватных прогнозов как ученых, так и политиков. В этих условиях на первое место становится вопрос сохранения устойчивости государства. И, на мой взгляд, в обществе после пандемии будут превалировать ценности экономической, политической и социальной стабильности. Мы все очень гордо говорим, что мы сейчас живем в информационном обществе. Это хорошо, и, наверное, в этом наше будущее. Но опыт пандемии показал, что в информационном обществе иногда ложь, или, как это сейчас стыдливо называют, фейк, расходится гораздо быстрее, чем объективная информация, нанося потрясающий вред. <…> Либо мы должны терпеть и жить с этим, либо мы должны подумать над этим. Сразу оговорюсь, что я отнюдь не предлагаю браться за ручку выключателя интернета или посягать на свободу слова. Уверен, после всех произошедших событий нам нужно подумать о принципах журналистики», — добавил он.

Первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» проходит в интерактивном формате на базе платформы bashkiria-live.com. На мероприятие, с момента официального открытия платформы, регистрацию уже прошли порядка 10 тыс. участников из России, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Японии, КНР, Саудовской Аравии, Турции, Швеции, Мексики и других государств. Деятельность форума освещают 20 международных и федеральных информационных партнеров, 10 из которых транслируют мероприятие в прямом эфире; в том числе на Россию и Европу (телеканал RT) и арабский мир (крупнейший пан-арабский телеканала Аль-Маядин). Трансляция доступна на сайте bashkiria-live.com.