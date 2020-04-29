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Численность кабанов снизят в Самарской области из-за угрозы АЧС

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В четырех районах Самарской области зарегистрированы случаи африканской чумы свиней. В регионе необходимо сокращать численность диких кабанов.

По данным Россельхознадзора, АЧС выявлена в Красноярском, Кошкинском и Ставропольском районах, а также в Красноглинском районе Самары. Об этом сообщает НИА «Самара». Всего зарегистрировано девять случаев заболевания, причем в четырех случаях речь идет об эпизоотических очагах.

Предполагается, что численность кабанов необходимо сократить до 0,25 особей на 1 тыс. га. На текущий момент показатель составляет 0,45 особей на 1 тыс. га, а в районах, неблагополучных по заболеваемости, показатель достигает 0,87 особей.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае ликвидировали последний очаг африканской чумы свиней.

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