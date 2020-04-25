Последний очаг АЧС ликвидировали в Приморье

В Приморском крае ликвидировали последний очаг африканской чумы свиней. В связи с этим в регионе снят карантин.

Распоряжение о прекращении ограничительных мероприятий подписал губернатор Олег Кожемяко. По данным краевой ветеринарной инспекции, последний очаг АЧС находился в Октябрьском районе. Его выявили в феврале 2020 года. Наличие ДНК вируса тогда подтвердили в патологических материалах, взятых от трупов диких кабанов в заказнике «Павловский». Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Несмотря на отмену карантина, за пределы угрожаемой зоны будет запрещено вывозить свиней, а также продукты животноводства. Такое ограничение будет действовать в течение полугода. Также запрещено продавать свиней и закупать их у населения.

Африканская чума свиней была выявлена в Приморье в июле 2019 года. С того момента ликвидировано несколько очагов заболевания. Специалисты напоминают, что для людей АЧС не опасна.