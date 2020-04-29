В России начали тестирование на коронавирус по новой системе. В её разработке участвовали несколько научных центров РФ, в частности, Институт гематологии, Биологический факультет МГУ, Центр биотехнологии российской академии наук. Исследование занимает всего 10–15 минут. Раньше результат ждали около двух часов. Внешне система похожа на тест на беременность.