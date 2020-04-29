В Ногинске задержали приезжего при попытке вскрыть банкомат садовой тяпкой

Полицейские в Московской области задержали мужчину, который пытался вскрывать банкоматы при помощи садовой тяпки. Об этом 29 апреля сообщил портал «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По информации ведомства, злоумышленник садовой тяпкой четыре раза пытался взломать банкоматы в отделениях банка на улице 3-го Интернационала в Ногинске. После срабатывания сигнализации мужчина покидал место происшествия, не вскрыв устройства.

Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, благодаря чему установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Возбуждены уголовные дела о приготовлении к преступлению и покушении на преступления, а также о краже. Подозреваемый заключен под стражу.

25 апреля сообщалось, что в Свердловской области злоумышленники в масках похитили из продуктового магазина в селе Косулино банкомат. На преступление грабителям потребовались всего 20 секунд.