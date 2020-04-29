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В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

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Фото: Depositphotos
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В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

Дело «чести»: женщину зарезали после утечки оперативного видео
В расправе признался ее родной брат

Инцидент произошел в городе Гавар. Вечером 28 апреля там произошла перестрелка, в которой погибли два человека. Нападавшие попытались скрыться с места преступления на авто, но попали в ДТП и были госпитализированы.

Произошедшее вызвало волнения среди местных жителей. Из Еревана в Гавар стянули дополнительные отряды полицейских, больницу взяли под контроль для предотвращения расправы над подозреваемыми.

Однако порядка 500 человек, среди которых родственники и друзья погибших, ворвались в медучреждение. После прорыва кордона подозреваемым, находившимся в палате, перерезали горло.

В правоохранительных органах Армении не стали комментировать информацию о том, что состоялся самосуд.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц», «Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов».

В феврале сообщалось, что жительница Ингушетии стала жертвой «убийства чести» — ее зарезал родной брат после того, как семья опознала девушку на кадрах оперативной съемки сотрудников республиканской полиции.

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