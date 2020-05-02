Траектория победы: последние часы перед падением Берлина

Фото: Global Look Press/dpa-Zentralbild/Agentur Voller Ernst/Yevgeny Khaldei
В ночь на 2 мая 1945 года советские войска полностью захватили столицу нацистской Германии и подавили сопротивление противника — гарнизон рейхстага, продолжавший отстреливаться после водружения 1 мая над разгромленным зданием знамени Победы, сдался. К 75-летию окончания самого крупного сражения в истории человечества — фотогалерея «Известий»
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Фото: Global Look Press/Voller Erst/dpa-Zentralbild/Yevgeny Khaldei
Бои на Галльской набережной
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Фото: РИА Новости/Александр Капустянский
Военные, штурмовавшие Рейхстаг: рядовой Григорий Булатов и бойцы взвода разведки 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии
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Фото: РИА Новости/Григорий Капустянский
Советские солдаты у входа в метро
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Фото: РИА Новости/Леонид Коровин
Подбитый немецкий танк на улице Берлина
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Фото: РИА Новости/Владимир Гребнев
Бойцы Красной армии ведут последние сражения на улицах Берлина
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Фото: Global Look Press/Voller Erst/dpa-Zentralbild/Yevgeny Khaldei
Советская регулировщица на берлинском перекрестке
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Фото: Global Look Press/Voller Erst/dpa-Zentralbild/Yevgeny Khaldei
Красная армия в столице Германии — последние дни войны
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Фото: РИА Новости/Тимофей Мельник
Пулеметчик Виктор Левин у Рейхстага
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Фото: Global Look Press/Russian Look/С.Шиманский
Советские моряки, герои штурма Берлина, и американский военный корреспондент
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