Траектория победы: последние часы перед падением Берлина

В ночь на 2 мая 1945 года советские войска полностью захватили столицу нацистской Германии и подавили сопротивление противника — гарнизон рейхстага, продолжавший отстреливаться после водружения 1 мая над разгромленным зданием знамени Победы, сдался. К 75-летию окончания самого крупного сражения в истории человечества — фотогалерея «Известий»