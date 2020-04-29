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Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавирусной инфекции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министерство здравоохранения России выпустило новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Соответствующее сообщение появилось во вторник, 28 апреля, на сайте ведомства.

Министерство здравоохранения опубликовало новую, шестую, версию временных рекомендаций профилактики, диагностики и лечению COVID-19. В них ведомство рекомендовало рассматривать любой случай ОРВИ как возможный диагноз «коронавирус» и как можно раньше назначить противовирусные средства.

Также в схеме лечения легкой формы коронавирусной инфекции COVID-19 в числе прочих указан умифеновир, известный в России под торговой маркой «Арбидол». Этот препарат в комбинации с другими лекарственными средствами применялся в Китае для лечения пациентов с COVID-19 с самого начала эпидемии, и на основании опыта клинического применения, профиля эффективности и безопасности вошел в Программу диагностики и лечения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа 2019-nCoV (SARS-CoV-2).

23 апреля в Китае было опубликовано исследование, также подтверждающее действие «Арбидола» на новый тип коронавируса. По итогам двухнедельного лечения у всех больных, принимающих «Арбидол», анализ концентрации вируса в крови дал отрицательный результат.

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По данным на 28 апреля, в 85 регионах России зафиксировано 93 558 случаев заражения, 867 пациентов умерли, вылечились 8456 человек.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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