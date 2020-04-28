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Следствие назвало версию причины взрыва боеприпаса в машине в Волгограде

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Фото: СК РФ/sledcom.ru
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Пострадавший от взрыва гранаты в Волгограде мог подорваться из-за неосторожного обращения с боеприпасами. Об этом заявили во вторник, 28 апреля, в Следственном управлении СК России по Волгоградской области.

«В числе прочих отрабатывается версия о незаконном хранении боеприпасов и неосторожном обращении с ними со стороны самого пострадавшего. В гараже пенсионера следователями обнаружены и изъяты патроны различного калибра», — говорится в сообщении.

69-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение больницы и провели ему операцию по извлечению осколков, передает RT.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК («Покушение на убийство»), ч. 1 ст. 222.1 УК («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Вечером 27 апреля на улице Хорошева в Волгограде в автомобиле 69-летнего мужчины произошел взрыв. В момент хлопка пенсионер как раз сел за руль. Пострадавшим является полковник МВД в отставке Владимир Лазарев, сообщается на сайте kp.ru.

По данным следствия, взорвался боеприпас.

Позднее следователи опубликовали кадры с места взрыва. Заметно, что в легковушке выбиты окна и серьезный ущерб нанесен водительскому сиденью.

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