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Пострадавшего при взрыве в авто в Волгограде прооперировали

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Фото: СК РФ
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Пострадавший в результате взрыва, произошедшего в автомобиле в Волгограде, находится в реанимации. Об этом сообщила официальный представитель Следственного управления СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник.

Мужчине провели хирургическую операцию по извлечению осколков, рассказала она ТАСС во вторник, 28 апреля.

Вечером 27 апреля на улице Хорошева в Волгограде в автомобиле 69-летнего мужчины произошел взрыв. В момент хлопка пенсионер как раз сел за руль. Пострадавшим является полковник МВД в отставке Владимир Лазарев.

По данным следствия, взорвался боеприпас.

Позднее следователи опубликовали кадры с места взрыва. Заметно, что в легковушке выбиты окна и серьезный ущерб нанесен водительскому сиденью.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), ч. 1 ст. 222.1. УК РФ («Незаконные оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

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