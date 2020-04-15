Один человек погиб при взрыве в больнице во Львове

В украинском городе Львов произошел взрыв на территории больницы № 5. Об этом сообщает информационное агентство УНИАН в среду, 15 апреля, со ссылкой на депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича.

По данным источника агентства, в результате погиб один человек.

В настоящий момент выясняются причины произошедшего. Устанавливается личность погибшего.

Накануне 14 апреля сообщалось, что на плановых учебных стрельбах на полигоне в Донецкой области Украины при взрыве миномета погиб один военный и еще восемь были ранены. В Государственном бюро расследований Украины отметили, что правоохранители проводят расследование по факту нарушения требований обращения с оружием, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.