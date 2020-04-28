В МЧС прогнозируют подтопление домов в нескольких регионах РФ

В МЧС прогнозируют подтопление домов в нескольких российских регионах. До 11 мая ожидаются nвесенние паводки. В опасности низководные мосты и другие объекты инфраструктуры. Подтопления возможны в Хабаровском крае, Архангельской области, Томской и Иркутской областях.