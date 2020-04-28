Стала известна дата окончания отопительного сезона в Биробиджане

Власти Биробиджана назвали день, когда в жилых домах отключат отопление. Это произойдет 6 мая. Подачу тепла досрочно уже прекратили в детских садах, школах, учреждениях культуры и дополнительного образования, пустующих из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.

По словам мэра Александра Головатого, которые приводит ИА EAOMedia, подача тепла прекращается после того, как в течение пяти дней на улице температура не опускается ниже +8 градусов. Биробиджанский Гидромет обещает, что соответствующая температура установится в городе в течение этой недели.

Мэр Биробиджана при этом отметил, что впереди у городских властей – подготовка к новому отопительному периоду и работы по созданию запасов угля на городских котельных. Особое внимание уделят ремонту на МУП «Городские тепловые сети» и Биробиджанской ТЭЦ.